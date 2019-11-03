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Мария Бутина получила новый российский паспорт — фото

, 19:31 Фото 64

Освобожденная из тюрьмы США Бутина вернулась в Барнаул.

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Фото, видео: Facebook @Мария Бутина

Мария Бутина, неделю назад освобожденная из тюрьмы в США, рассказала в социальной сети, что получила новый российский паспорт. Старый, по ее словам, у нее отобрали сотрудники ФБР и не вернули. Она предположила, что американские силовики оставили документ у себя для «глумления, надругательств и дальнейших издевательств».

«Я — снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт. Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращен мне сотрудниками ФБР. Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств», - написала Бутина в Facebook.

Facebook @Мария Бутина

Пару дней девушка находилась в столице, после чего отправилась в Барнаул.

Мария Бутина провела в тюрьме США 18 месяцев. Американские власти обвиняли ее в «сговоре с целью работы на иностранное правительство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бутина вернулась в Россию после освобождения из тюрьмы в США.

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