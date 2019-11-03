Мария Бутина, неделю назад освобожденная из тюрьмы в США, рассказала в социальной сети, что получила новый российский паспорт. Старый, по ее словам, у нее отобрали сотрудники ФБР и не вернули. Она предположила, что американские силовики оставили документ у себя для «глумления, надругательств и дальнейших издевательств».
Пару дней девушка находилась в столице, после чего отправилась в Барнаул.
Мария Бутина провела в тюрьме США 18 месяцев. Американские власти обвиняли ее в «сговоре с целью работы на иностранное правительство».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бутина вернулась в Россию после освобождения из тюрьмы в США.