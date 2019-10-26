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  4. Слезы счастья: Бутина вернулась в Россию после освобождения из тюрьмы в США

Слезы счастья: Бутина вернулась в Россию после освобождения из тюрьмы в США

, 11:58 Видео 617

Видео трогательной встречи с отцом на своей странице в социальной сети опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Фото, видео: Facebook @mvbutina, @maria.zakharova.167

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом», вернулась в Россию. Видео трогательной встречи с отцом на своей странице в социальной сети опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Facebook @maria.zakharova.167

Марию Бутину задержали в Штатах в июле 2018 года и обвинили в работе иностранным агентом без регистрации при американском Минюсте. Россиянка признала вину и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она опровергала обвинения, срок мог быть гораздо больше.

Освобождение Бутиной проходило в условиях секретности, рассказал ранее ее адвокат Роберт Дрисколл. По его словам, американское правительство предпринимало слишком много предостережений, в которых не было необходимости.

В ночь на 26 октября активистка села в самолет до России. Во время полета она сказала, что очень-очень ждет момента, когда сможет ступить на родную землю. Свое пребывание в американской тюрьме девушка назвала «очень долгим и болезненным опытом».

Как сообщал 5-tv.ru, самолет с Марией Бутиной на борту приземлился в аэропорту «Шереметьево» примерно в 11:30 по московскому времени.

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