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Песков пояснил, что значит «кулак Путина»

, 21:36 Видео 49

Пресс-секретарь президента РФ назвал этот жест «чудесно сформулированной рекомендацией».

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал жест президента во время встречи в Светлогорске, когда к нему обратились с просьбой выделить почти полмиллиарда рублей на велодорожку по Куршской косе.

Песков пояснил, что продемонстрированный кулак — это «чудесно сформулированная рекомендация».

После просьбы указанной суммы Путин вспомнил историю про маленьких зверьков — бельков, которых жители Севера жестоко забивали палками, чтобы потом продавать шкурки. Потому экологи попросили на спасение животных 30 миллионов рублей. Президент согласился, но когда ему на утверждение подали соответствующий документ об утверждении финансирования, там была указана сумма в три миллиарда рублей.

31 октября в Светлогорске Калининградской области Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, на котором, в частности обсуждались проблемы медицины.

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