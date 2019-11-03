Сборная РФ выиграла на первых в истории Международных автоспортивных играх

Сборная России уверенно победила на первых в истории Международных автоспортивных играх, которые состоялись в Италии.

«Золото» завоевал Клим Гаврилов в гонке Touring Car Cup, «бронзу» получили Олеся Ващук и Владислав Бушуев, которые стали третьими в дисциплине Karting Slalom Cup. Также третье место занял Илья Федоров в категории Drifting Cup.

Соревнования, в которых участвовали спортсмены из 49 стран, проходили в окрестностях города Кампаньяно-ди-Рома с 31 октября по 3 ноября. Международные автоспортивные игры организованы Международной автомобильной федерацией (FIA).

19-летний Клим Гаврилов является бронзовым призером первенства Российской серии кольцевых гонок 2019 года. Ранее он рассказывал, что увлекается этим видом спорта с 13-летнего возраста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гонки серии DTM пройдут на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом в 2020 году.