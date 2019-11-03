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Александр Семчев прокомментировал информацию о госпитализации

, 22:39 Эксклюзивное интервью 456

Вечером в воскресенье появились данные о том, что звезда кино попал в реанимацию.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

«Уткой» назвал сообщение о собственной госпитализации известный российский актер Александр Семчев. В интервью 5-tv.ru артист рассказал, что с ним все хорошо и откуда пошла информация об ухудшении его состояния — он не знает.

«Все хорошо. Это утка», — сказал Семчев.

Агент звезды кино Наталья также отметила, что никакой госпитализации не было.

«Это абсолютнейшая ложь», — заявила представитель артсита.

Ранее появились сведения о том, что Александра Семчева госпитализировали с сердечным приступом.

50-летний Александр Семчев известен российскому зрителю по ролям в таких фильмах, как «День выборов», «Последний богатырь», «Большая ржака» и многих других.

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