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  4. Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

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Актеру стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре имени Вахтангова. Ему вызвали скорую.

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Появились новые подробности о состоянии советского и российского актера Василия Ланового, которому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре имени Вахтангова. По словам зрителей мероприятия, из-за ухудшения самочувствия звезды постановка была прервана.

Как стало известно 5-tv.ru, во время спектакля у Ланового поднялось давление, ему потребовалась медицинская помощь. В театр прибыли врачи скорой помощи, которые осмотрели артиста. Госпитализация ему не потребовалась.

Официальной информации от представителей звезды советского кинематографа пока не поступало.

Василий Лановой — советский и российский актер, театральный педагог. Его фильмография насчитывает десятки кинокартин. Наиболее известные из них — «Солярис», «Аттестат зрелости», «Полосатый рейс», «Дни Турбиных». В 1985 года он был удостоен звания народного артиста СССР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 24 февраля из-за внезапно ухудшившегося самочувствия Василия Ланового был отменен спектакль с его участием в театре имени Вахтангова «Посвящение Еве».

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