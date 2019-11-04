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  4. Перед Новым годом Россия запустит в космос стеклянный шар

Перед Новым годом Россия запустит в космос стеклянный шар

, 10:52 86

Сферический стеклянный космический аппарат «Блиц-М» предназначен для уточнения параметров гравитационного поля Земли.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов, 5-tv.ru, Wikimedia

Россия перед Новым 2020 годом запустит в космос стеклянный шар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы о разработке корпорации «Роскосмос».

Сообщается, что сферический стеклянный космический аппарат «Блиц-М» предназначен для уточнения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, а также для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников. Он будет запущен предположительно 25 декабря с космодрома «Плесецк» на ракете-носителе «Рокот». В месте с ним в просторы Вселенной отправятся три спутника связи «Гонец-М».

«Блиц-М» создан на одном из предприятий «Роскосмоса» — научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» — для замены предшественника — спутника «Блиц», который в январе 2013 года столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский телескоп снял термоядерный взрыв на звезде в центре Галактики.

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