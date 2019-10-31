Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош

Актер Валерий Яременко рассказал, как прошел спектакль без участия Лидии Вележевой. Актриса не смогла попасть на собственное выступление в Израиле из-за дебоша на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив».

«Как игралось? Замечательно игралось! У нас есть все, для того, чтобы из любой ситуации выйти достойно. Так что, ничего особенного не произошло. Браво Маше Иващенко — профессиональная, замечательная, талантливая актриса, которая может во многих жанрах работать. Это тоже ее роль. И у нас всегда есть замена», — заявил артист.

В спектакле «Территория страсти» по мотивам романа Шадерло де Лакло «Опасные связи» Лидия Вележева должна была играть роль расчетливой, холодной маркизы де Мертей, управляющей, как она думает, чувствами и жизнями людей. В обычной жизни актрисе не удалось сдержать эмоций.

На борту воздушного судна Вележева повела себя не очень корректно — оскорбляла экипаж, отказывалась пристегиваться, нецензурно выражалась, за что и была снята с рейса.

«Что касается инцидента, который произошел в самолете, то я не в праве сейчас об этом говорить. Я скажу. Но чуть позже. Не сейчас», — сообщил партнер Вележевой по спектаклю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лидия Вележева прокомментировала конфликт на борту рейса «Москва — Тель-Авив».