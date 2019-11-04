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Парашют не раскрылся: видео испытания системы спасения корабля Starliner

, 22:19 97

После того, как сработала система аварийного спасения, возвращаемый аппарат космического корабля начал спускаться на Землю не на трех, а на двух парашютах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © via www.imago-im, NASA

Авария произошла на возвращаемом аппарате космического корабля Starliner, на котором NASA собирается доставлять астронавтов на борт МКС. Во время испытания системы экстренного спасения не раскрылся один из трех парашютов.

После срабатывания системы аппарат начал спускаться на поверхность Земли на двух парашютах, в то время как в анимации, которая была продемонстрирована перед испытанием, были показаны три парашюта.

Однако после этого в NASA отчитались, несмотря на то, что, согласно проектировке, космический аппарат Starliner должен приземляться на трех парашютах, «открытие двух парашютов допустимо для испытательных параметров и безопасности членов экипажа».

Корабли Starliner, которые разрабатывались компанией Boeing, будут запускать с космодрома на мысе Канаверал, ракетой-носителем Atlas-5. На ее первой ступени используется двигатель российского производства РД-180, который был разработан НПО Энергомаш.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что астероид диаметром в километр мчится к Земле.

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Парашют не раскрылся: видео испытания системы спасения корабля Starliner

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