Парашют не раскрылся: видео испытания системы спасения корабля Starliner

Авария произошла на возвращаемом аппарате космического корабля Starliner, на котором NASA собирается доставлять астронавтов на борт МКС. Во время испытания системы экстренного спасения не раскрылся один из трех парашютов.

После срабатывания системы аппарат начал спускаться на поверхность Земли на двух парашютах, в то время как в анимации, которая была продемонстрирована перед испытанием, были показаны три парашюта.

Однако после этого в NASA отчитались, несмотря на то, что, согласно проектировке, космический аппарат Starliner должен приземляться на трех парашютах, «открытие двух парашютов допустимо для испытательных параметров и безопасности членов экипажа».

Корабли Starliner, которые разрабатывались компанией Boeing, будут запускать с космодрома на мысе Канаверал, ракетой-носителем Atlas-5. На ее первой ступени используется двигатель российского производства РД-180, который был разработан НПО Энергомаш.

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