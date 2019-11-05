Кипр намерен стать частью Шенгенской зоны

Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону. Об этом сообщил Никос Христодулидис, министр иностранных дел республики.

Слова главы МИД Кипра приводит издание In-Cyprus. Заявка, отмечает Христодулидис, была подана еще в сентябре. Решение республика приняла из соображений безопасности в связи с ситуацией с так называемой «буферной зоной» или зеленой линией ООН, которая делит Кипр на территорию Турции и территорию Греции.

«Таким образом мы можем получить доступ к внутренней информации Евросоюза, чтобы обеспечить безопасность для приезжающих на Кипр людей», — заявляет министр.

Сейчас, по словам дипломата, республика ждет от Евросоюза начала пятиэтапного рассмотрения и оценки поданной заявки.

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