Видео: Пламя охватило остров на Оби в Алтайском крае

В Алтайском крае спасатели почти трое суток боролись с огнем на «пылающем острове» — посреди реки Обь горела сухая трава. Зарево было видно за несколько километров.

К счастью, пожар со всех сторон окружала вода, и спасатели наблюдали за разгулом стихии со стороны. В итоге все погасло само по себе.

Между тем поработать сотрудникам МЧС минувшей ночью все же пришлось. Еще один природный пожар разгорелся на полях вблизи жилья. К этой минуте все очаги удалось локализовать. В обоих происшествиях, скорее всего, виноваты любители разжигать костры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что неизвестные зарезали беременную двойней девушку в Нижнем Новгороде, а после подожгли ее квартиру.