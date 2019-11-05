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  4. Видео: Пламя охватило остров на Оби в Алтайском крае

Видео: Пламя охватило остров на Оби в Алтайском крае

, 7:15 Эфирная новость 10

Остров на реке Обь в районе города Камень-на-Оби полыхал на протяжении нескольких дней.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, ВКонтакте @barneos22

В Алтайском крае спасатели почти трое суток боролись с огнем на «пылающем острове» — посреди реки Обь горела сухая трава. Зарево было видно за несколько километров.

К счастью, пожар со всех сторон окружала вода, и спасатели наблюдали за разгулом стихии со стороны. В итоге все погасло само по себе.

Между тем поработать сотрудникам МЧС минувшей ночью все же пришлось. Еще один природный пожар разгорелся на полях вблизи жилья. К этой минуте все очаги удалось локализовать. В обоих происшествиях, скорее всего, виноваты любители разжигать костры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что неизвестные зарезали беременную двойней девушку в Нижнем Новгороде, а после подожгли ее квартиру.

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