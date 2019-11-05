Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина вновь не стали привлекать в качестве свидетелей и допрашивать по делу о покушении на Филиппа Киркорова, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что в махачкалинский суд были повторно направлены для рассмотрения материалы дела о подготовке теракта на концерте короля отечественной эстрады в июле 2017 года. В марте 2019 года четверым подозреваемым были предъявлены обвинения.

Вскоре после этого один из них — Хидирнеби Казуев сделал заявление о том, что изначально планировал совершить не теракт, а убийство Филиппа Киркорова якобы по заказу Максима Галкина. Злоумышленник даже утверждал, что получил от шоумена аванс в размере одного миллиона рублей, телефон и сим-карту. Тогда адвокат Казуева Исрафил Гададов заявил ходатайство о привлечении Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также Филиппа Киркорова в качестве свидетелей.

Следователи и представители прокуратуры усмотрели в этом попытку Хидирнеби Казуева затянуть расследование дела. В удовлетворении ходатайства было отказано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем «киллер» смешал терроризм с «убийством» Киркорова.