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Владимир Путин назначил нового начальника полиции Петербурга

, 10:44 94

Предыдущий глава полиции Северной столицы скончался 19 октября после продолжительной болезни.

Фото: Facebook / 78.mvd

Президент России Владимир Путин назначил нового начальника полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Новым руководителем ведомства стал полковник Дмитрий Баранов. Ранее эту должность занимал генерал-майор полиции Константин Власов, который скончался 19 октября после продолжительной болезни.

Дмитрий Баранов окончил Академию государственной противопожарной службы МВД Росси и Академию управления МВД РФ. Был переведен в Петербург указом президента из Москвы. Ранее занимал должность заместителя Романа Плугина, который в настоящее время возглавляет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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