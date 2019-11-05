Владимир Путин назначил нового начальника полиции Петербурга

Президент России Владимир Путин назначил нового начальника полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Новым руководителем ведомства стал полковник Дмитрий Баранов. Ранее эту должность занимал генерал-майор полиции Константин Власов, который скончался 19 октября после продолжительной болезни.

Дмитрий Баранов окончил Академию государственной противопожарной службы МВД Росси и Академию управления МВД РФ. Был переведен в Петербург указом президента из Москвы. Ранее занимал должность заместителя Романа Плугина, который в настоящее время возглавляет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.