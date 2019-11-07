Адвокат Петросяна подарил Степаненко смартфон стоимостью более 100 тысяч рублей

Евгений Петросян вывез последние вещи из квартиры Елены Степаненко! Как ему удалось попасть в апартаменты в центре столицы? Что забрал Евгений Ваганович? И действительно ли юморист помолвлен с помощницей Татьяной Брухуновой? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Тот моторчик и та батарейка, которая сидит в Евгении Вагановиче, она не разрядилась, и он будет и дальше радовать зрителя», — утверждает артист эстрады Николай Бандурин.

Недавно Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова вместе появились на концерте Николая Бандурина. На безымянном пальце девушки красовалось кольцо, очень напоминающее помолвочное. Это же украшение она недавно «засветила» на своей странице в соцсети.

«Это классическая форма помолвочного кольца. Простенькая золотая оправа с камушком. По дизайну, по методу крепления камня на вещь, которая создана международным брендом дорогим, оно не похоже. Это очень похоже на произведение российских мастеров.

Стоимость кольца, в зависимости от размера камня, от 50 до 100 тысяч рублей», — комментирует коллекционер Жанна Полански.

Информация о том, что 74-летний юморист сделал своей молодой спутнице предложение, появилась в прессе несколько месяцев назад. Теперь появился новый повод для догадок самых внимательных поклонников. Неужели юморист и его новая муза действительно готовятся к свадьбе?

«Люди с возрастом начинают ценить не будущие возможные перспективы, а то что происходит здесь и сейчас. И вот здесь и сейчас Петросян счастлив. Это видно по нему, как он общается, по его взгляд», — рассказывает адвокат юмориста Сергей Жорин.

Татьяна Брухунова примеряет на себя роль радушной хозяйки. Она регулярно делится с подписчиками рецептами домашних сладостей. Интересно, что Евгений Ваганович любит больше — яблочный пирог или шоколадный рулет?

«Надо радоваться мелочам в жизни. Потому что мы живем, это уже радость», — говорит юморист.

Судя по всему, Петросян окончательно готов к новой жизни. Недавно он забрал из своей старой квартиры, где они раньше жили с Еленой Степаненко, свои последние вещи. Долгое время бывшая жена не пускала юмориста даже на порог. И вот, наконец, Петросяну удалось прорваться.

В сети опубликовали видео: одетая в домашний костюм и кокетливые тапочки с бантиками Степаненко, снимает все происходящее на телефон. А Евгений Ваганович свой аппарат найти никак не может. В случае, если пропажа не обнаружится, юморист грозится вернуться обратно. В ролике Степаненко стоит с телефоном последней модели стоимостью более ста тысяч рублей. Между прочим, это подарок адвоката Петросяна — Сергея Жорина.

«Она вышла и стала снимать меня на видео. Я ей говорю: «Елена Григорьевна, что-то у вас телефон-то как-то староват. Не положено, вы же достойный человек». И кто-то там крикнул, по-моему ее помощники: «А ты купи ей!».

После того как юмористка захлопнула дверь, в кадр попали скромные чемоданы ее экс-супруга и статуя Купидона, которую символично оставили на лестничной площадке.

Что же увез из своей старой квартиры юморист? Судя по размеру чемоданов, либо вещи очень маленькие, либо их там совсем немного.

«С боями Евгений Ваганович какие-то личные вещи забрал. Предметы гигиены, дипломы свои, удостоверение народного артиста. Дорогое, естественно, он забрать ничего не мог, потому что Степаненко ходила по пятам и в бинокль наблюдала, что он там хочет забрать», — рассказывает Сергей Жорин.

Между тем, процесс раздела имущества Петросяна и его экс-жены Степаненко не завершен. Бывшие супруги продолжают делить многомиллионное состояние, нажитое за более чем 30 лет брака.

«У нас складывается впечатление, что Степаненко собралась жить вечно. Она никуда не торопится, она собралась жить вечно и хочет, чтобы это происходило долго», — недоумевает юрист Сергей Жорин.

Еще недавно юморист жаловался на финансовые трудности. Якобы из-за Степаненко его счета были частично заморожены. Однако Евгений Ваганович не унывает. Юморист признается: с возрастом он понял, счастье — не в деньгах.

«Утром проснулся — радость. Конечно! Проснулся ведь, ура! Это очень важно! Солнышко выглянуло — радость. Дождь пошел — помылся, радость. Всегда находить надо радость, тогда и будет радостно».

Пока Петросян учится радоваться простым вещам, его помощница ходит по магазинам. Брухунова продолжает покупать наряды из последних коллекций именитых дизайнеров, хвастается в своем аккаунте дорогими сумками, эксклюзивными украшениями и ежедневными выходами в свет. Татьяна не пропускает ни одной театральной премьеры.

Instagram @bruhunova

«Ну вот, например, нашумевший образ Татьяны. Он выглядит максимально винтажно. Его обзывали бабушкиным, тетиным. Здесь марки класса люкс рубашка, марки класса люкс актуальные, новой коллекции очки. Украшения и жилет русских дизайнеров и масс-маркет брюки. Общая стоимость образа — порядка 65 тысяч рублей», — разбирает образ женщины стилист Екатерина Велищанская.

«Кстати говоря, уже люди более позитивно воспринимают Татьяну. То есть они видят преображение Евгения Вагановича. И если раньше кто-то мог на улице остановиться и как-то осудительно ей что-то сказать, то сейчас… На моих глазах это было. Люди к ней подходят и говорят: «Спасибо вам большое за Евгения Вагановича», — утверждает Сергей Жорин.

Сейчас у Петросяна много работы. Впереди у него новогодние концерты. Подарки друзьям и близким сами себя не купят.

А вот у Елены Степаненко на ближайшие несколько месяцев никаких выступлений нет. Но этот факт ничуть не смущает артистку. Она продолжает сниматься в телепередачах, встречаться с друзьями и жить обычной жизнью в роскошной квартире, которую когда-то делила с бывшим партнером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгений Петросян продал свою квартиру спустя год после развода со Степаненко.