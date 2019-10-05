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  4. Петросян попал в свою квартиру спустя год после развода со Степаненко

Петросян попал в свою квартиру спустя год после развода со Степаненко

, 7:31 Видео 16

Юмористы объявили о расторжении брака в июле 2018 года, но споры о дележе имущества продолжаются.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Знаменитый юморист Евгений Петросян смог проникнуть в свою квартиру в центре Москвы, где в данный момент находится его бывшая супруга Елена Степаненко, и забрать свои личные вещи. Артист ранее жаловался, что не может попасть в свой дом.

Тем не менее, адвокат бывшего супруга — Сергей Жорин — войти в квартиру не смог, а только снял происходящее на камеру мобильного, стоя на лестничной площадке.

«Он забрал удостоверение народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-то личные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений», — цитирует слова юриста StarHit.

Юморист поиронизировал насчет того, что многие хотят снять на видео подробности его личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за многомиллионное имущество Петросяна борется не Степаненко после их расставания в летом 2018 года, а его дочь.

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