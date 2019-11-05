Именитые солисты музыкальной сборной страны выступили в Нижнем Новгороде

Самые именитые солисты музыкальной сборной страны собрались в Нижнем Новгороде, чтобы подарить жителям совершенное звучание.

Концерт виртуозов стал своеобразным «бонусом» от Санкт-Петербургского дома музыки и лично от художественного руководителя Сергея Ролдугина. Анна Воропай увидела, как на исторической сцене рождается чудо.

«Вот в таких условиях поэт и муза встретились», — говорит художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки, народный артист России Сергей Ролдугин.

Камерно, закрывшись ото всех в кабинете дирижера.Эта репетиция диалога музы и поэта — без оркестра, для них одних. Но мелодию не удержать — разносится по коридорам.

«Это вот мы представляем друг друга. Вот он, я. Кто из нас муза, кто поэт, непонятно. Наверное, я, потому что я ниже», — продолжает маэстро.

Густой бас виолончели не зря сравнивают с мужским баритоном. В руках мастера — народного артиста России Сергея Ролдугина — инструмент ломает стереотипы. Вот, чем не нарастающее недовольство непостоянной богини?

А это скрипач виртуоз Павел Милюков будто просит музу послать вдохновение.

«В каждой ноте заложен смысл, который я стараюсь отгадать», — поясняет солист Санкт-Петербургского дома музыки Павел Милюков.

Как раз в нотах и скрыта деталь, которую зрители просто не смогут рассмотреть из зала. У всех музыкантов — распечатка с пометками на французском. Музыку играют так редко, что найти ее смогли только на языке оригинала.

Или из-за невероятной сложности и вовсе не берутся за партитуру. Исполнить первый концерт для фортепиано с оркестром композитора романтика Камиля Сен Санса по силам только виртуозу.

«В России, по-моему, сейчас никто его не играет, кроме меня. Да и в общем даже за рубежом я не видел исполнения этого концерта на моей памяти», — говорит солист Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Редькин.

С гастролей таких молодых и тогда еще не всемирно известных музыкантов как Сергей Редькин и Павел Милюков и началась дружба между Санкт-Петербургским домом музыки и Нижегородской филармонией.

«И так у нас стали появляться его воспитанники, потом мы с удивлением, когда смотрим конкурс Чайковского, так это наши! Они у нас уже были!» — говорит художественный руководитель-директор Нижегородской филармонии Ольга Томилина.

Теперь концерт солистов входит в абонемент — это значит, что можно взять билеты сразу на все выступления.

«В апреле еще начинаются продажи абонементов и они очень быстро расходятся», — рассказывает зритель филармонии Ольга Колосова.

«Вот именно поэтому и пришли. Потому что, как не прийти на концерт мировой знаменитости», — добавляет Николай.

Концертов должно было быть три, четвертый — бонус от Сергея Ролдугина. Он приехал сам и привез лучших солистов музыкальной сборной страны.

«Мы помогаем взойти на олимп музыкантам, которых никто не знает. Которые потом расцветают на лучших сценах мира», — подчеркивает Ролдугин.

И продолжают постоянно играть в России. В Нижегородской филармонии, окруженной пятисотлетними стенами Кремля. Здесь свои произведения впервые исполнили Хачатурян и Шнитке. И именно здесь произошло действительно историческое событие.

«Проведение первого фестиваля в Советском союзе вообще состоялось в городе Горьком. И это был первый фестиваль современной музыки», — рассказывает художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра, народный артист Александр Скульский.

Тогда Шостакович назвал Москву музыкальным пригородом Горького. Почти 60 лет спустя столицы мира на время концерта, кажется, готовы вновь стать нижегородскими окраинами.