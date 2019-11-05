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Кардашьян призналась, что поправилась на несколько килограммов

, 12:41 586

По словам фотомодели, у нее сейчас сложный период в жизни.

Фото: Instagram @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашьян призналась подписчикам в социальной сети, что сильно набрала вес. Об этом звезда сообщила поклонникам в сторис в Instagram.

«Иногда мы срываемся, и сейчас у меня как раз такой период. Я вешу на восемь килограммов больше, чем год назад», – посетовала знаменитость.

Известная фотомодель не отчаивается. Чтобы убрать лишние килограммы, она уже ввела дополнительную тренировку перед ужином. Также девушка планирует следить за рационом питания, что позволит ей вернуться в форму.

Однако не все поклонники Кардашьян верят в слова звезды. Ранее ее неоднократно упрекали в применении пластических операций по уменьшению объемов талии и бедер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Кардашьян примерила образ знаменитой киноблондинки.

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