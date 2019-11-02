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Ким Кардашьян примерила образ знаменитой киноблондинки

, 6:33 Фото 93

Фотомодель повторила амплуа Эль Вудс из комедии «Блондинка в законе».

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Фото, видео: instagram @kimkardashian

Ким Кардашьян примерила на себя образ героини из комедии «Блондинка в законе», сообщает TeleprogrammaPro. Известная фотомодель опубликовала снимок в Instagram, на котором точно скопировала кинообраз Эль Вудс. Позировать в облегающем розовом платье и светлом парике, Ким решила в честь Хэллоуина.

«Блондинка в законе» — подписала фото знаменитость.

instagram @kimkardashian

На одном из фото она также предстала в купальнике с пайетаками, в котором актриса Риз Уизерспун появлялась в романтическом фильме «Блондинка в законе». Поклонники остались в восторге от эротичного наряда Кардашьян и засыпали ее комплиментами.

«Горячий юрист»;

«Ты выглядишь чертовски мило и очаровательно»;

«Какая красивая девушка» — уверенно заявили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Кардашьян нарядились в честь Хэллоуина.

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