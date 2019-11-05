Галкин снял шутливое видео о подарке Киркорова

Максим Галкин выложил в Instagram забавный ролик, в котором обыграл подарок от Филиппа Киркорова. «Король эстрады» подарил мужу бывшей супруги Аллы Пугачевой дорогое пальто. В нем комик разыграл сценку с импресарио из Ижевска Борисом Рубиновским. В описании к видео юморист объяснил, что тот любит снимать короткие скетчи с артистами: Димой Биланом, Emin, Валерией.

В кадре Максим важно идет по длинному коридору в развивающемся одеянии.

«Жан-Батисто Валли?» — спрашивает импресарио, вспомнив знаменитого модельера.

Возмущенный главный герой говорит, что это он, Галкин. Вскоре выясняется, что речь идет о пальто. Артист уточняет, что оно от Филлиппа.

«Все, что от него осталось?» — уточняет организатор.

«Типун тебе на язык, свежак!» — отвечает юморист и выходит на сцену в закрытую дверь.

«Дуракаваляние», как назвал это Галкин, понравилось фанатам не меньше самого подарка. В комментариях под видео поклонники отметили, что пальто отлично смотрится на Максиме. Это заметил и сам Киркоров.

«Сидит как с самого модного журнала! Носи на здоровье», — написал певец.

«Подарок обалденный! Филипп щедрый человек!»

«Обожаю вас и ваши приколы»;

«Артист одним словом!» — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова.