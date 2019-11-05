В МИД РФ поражены запретом Эстонии на пропуск самолета вице-премьера России

Недружественные действия эстонских властей будут учитываться при построении двухсторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о запрете пролета самолета с зампредседателя правительства Росси на борту.

Прецедент произошел еще в октябре текущего года. Захарова подчеркнула, что это уже третий случай за последнее время. Так, в заходе в территориальные воды соседнего прибалтийского государства было отказано российскому судну «Академик Примаков», а ранее в апреле — российскому учебному судну «Седов».

«Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через Эстонию самолета с заместителем председателя правительства РФ на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонии российскому учебному судну „Седов“», — цитирует РИА Новости официального представителя российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что происходящее вызывает «крайнее недоумение», так как все необходимы документы и разрешения были предоставлены. В свою очередь эстонская стороны в этот раз вообще отказалась объяснить причины.