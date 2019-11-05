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  4. В Москве прошла репетиция торжественного марша в память о параде 1941 года

В Москве прошла репетиция торжественного марша в память о параде 1941 года

, 19:36 Эфирная новость 11

Все вокруг пропитано духом тех военных лет: от легендарных боевых машин до мельчайших деталей одежды.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, 5-tv.ru

В Москве состоялась репетиция торжественного марша в честь годовщины парада 1941 года.

По Красной площади прошли пять тысяч человек. Все вокруг пропитано духом тех военных лет: от легендарных боевых машин до мельчайших деталей одежды.

Точно так же через два дня по Красной площади будут идти парадные расчеты. Но главное это, конечно, бойцы в форме времен Великой Отечественной. Так же выглядело ополчение и бойцы Красной армии, уходившие отсюда, с главной площади страны на фронт.

В 1941-м это были 28 тысяч человек. Сам парад готовился в режиме строжайшей тайны. Москва уже находилась на осадном положении. Но 7 ноября на башнях Кремля расчехлили и зажгли красные звезды. Весь мир, а главное, жители советского союза увидели, услышали и почувствовали — позади Москва и победа будет за нами.

Леонид Китрарь продолжит.

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