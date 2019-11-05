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Стартовал дистанционный этап конкурса «Лидеры России»

, 17:23 Эфирная новость 20

У участников масштабного российского проекта есть трое суток, чтобы испытать свои силы.

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Фото, видео: ВКонтакте @leadersofrussia, 5-tv.ru

Стартовал первый этап конкурса «Лидеры России» — дистанционный. Так называемый тест общих знаний — в области права и экономики, истории, географии, культуры.

Ответить на все вопросы надо за 45 минут. У участников есть трое суток, чтобы испытать свои силы. В этом году в правила внесены изменения.

«Если первые два года тест был только оценочный, то сейчас он носит еще и обучающий характер. У всех участников есть возможность сделать три попытки. Цель для участников — набрать не менее 75 процентов правильных ответов», — подчеркнул руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Итоги дистанционного этапа подведут 17 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на конкурс «Лидеры России» поступило свыше 230 тысяч заявок со всех регионов РФ.

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