Огненный ад: экстремальный режим пожарной опасности объявлен в Калифорнии

В Калифорнии объявлен экстремальный — «красный» — режим пожарной опасности. Такого масштабного бедствия штат еще не видел, отменены занятия в большинстве школ.

Пожар начался рядом со всемирно известным музеем Пола Гетти, и стал распространяться вдоль дороги на юг. Все подъезды к музею и дороги вокруг уже третий день закрыты. По словам спасателей, причиной пожара стал шквалистый ветер, который повалил деревья на линии электропередач.

Тем временем тысячи спасателей продолжают бороться с огнем. Пламя уже охватило более 250 гектаров, в том числе усеянный домами голливудских звезд — знаменитый район Малибу. Под обязательную эвакуацию попали больше 200 тысяч человек. Среди них — звезда баскетбольного клуба Лейкерс — Леброн Джеймс и актриса Кейт Бэкинсейл. Некоторых спасатели вывозили даже ночью.

Из-за приближающегося огня накануне ночью эвакуировали из его шале Арнольда Шварцнеггера. Человек, который на экране не раз спасал мир — сам оказался в ловушке. Жена «крепкого орешка» Брюса Уилисса — Эмма Хэмингвиллс с ужасом показывает в соцсетях фотографию дыма от надвигающегося к ее дому огня.

Из пылающей Калифорнии — репортаж Тамары Нерсесян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что природные пожары в Калифорнии подобрались к домам Бена Аффлека, Мэтта Деймона и Софии Ричи.