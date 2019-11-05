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  4. «Они золотые?!» Киркорову вручили гантели от Louis Vuitton

«Они золотые?!» Киркорову вручили гантели от Louis Vuitton

, 17:50 Видео 38

Певец предложил фанатам угадать стоимость спортивного инвентаря класса-люкс. Возможный ценник варьируется от 89 до 518 тысяч рублей.

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Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Филипп Киркоров поделился с подписчиками веселым роликом. Певец опубликовал в Instagram видео, на котором ему преподносят необычный подарок. Узнав о недавнем увлечении поп-короля здоровым образом жизни, рекламный агент вручил ему гантели. Вот только спортивный инвентарь оказался вовсе не обычным, а люксовым. Исполнителю презентовали две гантельки от французского бренда Louis Vuitton.

«Такого я еще не видел, господа! Гантели от Louis Vuitton?! Ну, все, назад дороги нет!» — воскликнул на кадрах музыкант.

Поклонники Филиппа Киркорова удивились и обрадовались подарку также сильно, как и сам кумир. Фанаты принялись гадать, сколько может стоить спортивный инвентарь класса-люкс. Поп-король предложил на выбор несколько вариантов цены брендовых гантелек: от 89 до 518 тысяч рублей.

Instagram @fkirkorov

Участвуя в импровизированной викторине, подписчики попутно оставляли любимцу восхищенные комментарии.

«Королю — королевские подарки»;

«Не иначе, они золотые»;

«Какие шикарные!»

«Радости, как у дитяти!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров рассказал, как Моисеев помог ему в начале карьеры.

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