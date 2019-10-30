Артист Борис Моисеев помог певцу Филиппу Киркорову в начале его карьеры. Об этом король российской эстрады сообщил программе Пятого канала «Светская хроника».

Киркоров признался, что давно не виделся со своим 65-летним другом Моисеевым из-за плотного графика.

«Надо Боре позвонить. В этой суете жизненной так мы закруживаемся, что забываем о друзьях-товарищах. Столько лет связывает меня с ним дружбы», — сказал певец.

Он вспомнил, что артист сильно помог ему во время съемок первого клипа. Борис снялся в ролике вместе со своим танцевальным коллективом «Экспрессия».

«Я был тогда молодым и не таким востребованным, как сейчас, далеко. А трио „Экспрессия“ гремело на всю страну после сотрудничества с Аллой Пугачевой. Поэтому Боря тогда протянул мне руку», — пояснил Киркоров.

Танцующему в клипе Моисееву 34 года. На кадрах видно, что он улыбается, энергично выполняя все движения.

Как сообщал 5-tv.ru, девять лет назад Борис Моисеев перенес инсульт — у него парализовало половину тела. Директор танцора и певца Сергей Горох утверждает, что возвращение Моисеева на сцену пока невозможно.