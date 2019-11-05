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Американские ученые выяснили, какие продукты вызывают гипераппетит

, 18:57 63

Ими оказались сладости, фастфуд и бекон.

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

Ученые из Канзасского университета (США) изучили свойства продуктов с искусственно улучшенным вкусом и выяснили, почему они вызывают привыкание. Исследование опубликовано в журнале Obesity и представлено на седьмом ежегодном симпозиуме по ожирению ObesityWeek в Лас-Вегасе.

«У пищевых компаний есть очень хорошо разработанные формулы для этих типов продуктов, чтобы сделать их вкусными и существенно увеличить потребление. Но если нет стандартного определения, мы не можем сравнивать результаты исследований по таким категориям, как сладости или фастфуд. Необходимо универсальное определение, которое является специфическим для всех продуктов с повышенной вкусовой привлекательностью» — рассказывает ведущий автор исследования Тера Фаззино.

Научное сообщество предложило выделить в отдельную группу продукты с искусственно улучшенными вкусовыми качествами. Так называемую гипераппетитную, куда ученые относят подвергшиеся специальной вкусовой обработке продукты с особой комбинацией жиров, углеводов, сахара и натрия. Их распределили по трем категориям сочетаний: жиров и натрия (например, хот-доги и бекон); жирных и простых сахаров (торты, мороженое и пирожные); углеводов и натрия (крекеры с солью, чипсы и попкорн).

Также выяснилось, что 62% продуктов содержат в себе хотя бы один из трех видов сочетаний, а некоторые попали сразу в обе категории. 70% из них оказалась с повышенным содержанием жира и натрия, 25% — с повышенным содержанием жиров и сахара, а 16% — с повышенным содержанием углеводов и натрия.

Ученые отмечают, что 49% продуктов, которые они отнесли к гипераппетитным, были маркированы как низкокалорийные или обладающие пониженным содержанием сахара, жира и натрия.

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