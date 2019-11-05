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  4. Мертвецки пьяный житель Приморья из ревности 4 раза выстрелил из ружья в любимую

Мертвецки пьяный житель Приморья из ревности 4 раза выстрелил из ружья в любимую

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Чтобы задержать и обезоружить мужчину был вызван ОМОН. Жильцов дома эвакуировали.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Мертвецки пьяный житель Лучегорска Приморского края на почве ревности пытался застрелить свою сожительницу.

Как стало известно 5-tv.ru, 43-летний мужчина в припадке ярости схватил охотничье ружье и четыре раза выстрелил в 36-летнюю возлюбленную. По счастливой случайности ни одна из пуль не попала в цель.

Прибывшие на место ЧП полицейские были вынуждены вызвать ОМОН и эвакуировать жителей соседних квартир, чтобы обезоружить и задержать злоумышленника. Дебошир был настолько пьян, что правоохранителям даже не удалось его допросить. Мужчине провели только медицинское освидетельствование, которое подтвердило большое количество алкоголя в его крови.

В настоящий момент полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одержимый ревностью мужчина изрезал жену в Подмосковье.

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