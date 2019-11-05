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  4. «Ух, какая!» Валерия показала идеальный присед на тренировке

«Ух, какая!» Валерия показала идеальный присед на тренировке

, 17:06 Видео 1 439

51-летняя певица впечатлила фанатов шикарной формой.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Певица Валерия даже во время гастролей находит время на занятия спортом. Накануне исполнительница прибыла в Ессентуки в рамках тура в четыре утра. Однако несмотря на плотный график, поп-дива стала тренироваться. Звезда опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала идеальный присед с бодибаром — гимнастической палкой на плечах. В ролике 51-летняя артистка предстала в полной спортивной экипировке: коротком топе, леггинсах, кроссовках, налокотниках и фитнес-браслете.

«Если в отеле нет тренажерного зала, занимаюсь прямо в номере. Никаких отговорок и самооправданий! Улучшаем физическую форму, вносим инвестиции в собственное здоровье и повышаем самооценку!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Валерии высоко оценили видео с домашней тренировки кумира. Ролик подтянутой спортивной певицы за короткий срок набрал более 60 тысяч просмотров и около четырех сотен восхищенных комментариев.

«Валерия, вы большая молодец! Мотиватор для молодежи»;

«Принцесса, шикарная поза!»

«Невероятно сильная женщина!»

«Ух, какая умница», — написали фолловеры.

Некоторые фанаты поп-дивы всерьез стали переживать за состояние артистки. На кадрах Валерия сильно раскраснелась и вспотела.

«Не надо себя так истязать!» — попросил пользователь соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия опубликовала фото после бессонной ночи.

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