«Ух, какая!» Валерия показала идеальный присед на тренировке

Певица Валерия даже во время гастролей находит время на занятия спортом. Накануне исполнительница прибыла в Ессентуки в рамках тура в четыре утра. Однако несмотря на плотный график, поп-дива стала тренироваться. Звезда опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала идеальный присед с бодибаром — гимнастической палкой на плечах. В ролике 51-летняя артистка предстала в полной спортивной экипировке: коротком топе, леггинсах, кроссовках, налокотниках и фитнес-браслете.
«Если в отеле нет тренажерного зала, занимаюсь прямо в номере. Никаких отговорок и самооправданий! Улучшаем физическую форму, вносим инвестиции в собственное здоровье и повышаем самооценку!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники Валерии высоко оценили видео с домашней тренировки кумира. Ролик подтянутой спортивной певицы за короткий срок набрал более 60 тысяч просмотров и около четырех сотен восхищенных комментариев.
«Валерия, вы большая молодец! Мотиватор для молодежи»;
«Принцесса, шикарная поза!»
«Невероятно сильная женщина!»
«Ух, какая умница», — написали фолловеры.
Некоторые фанаты поп-дивы всерьез стали переживать за состояние артистки. На кадрах Валерия сильно раскраснелась и вспотела.
«Не надо себя так истязать!» — попросил пользователь соцсети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия опубликовала фото после бессонной ночи.