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Валерия опубликовала фото без макияжа после бессонной ночи

, 5:12 Видео 11

Певица не спит из-за плотного графика в рамках гастролей — уже дала десять концертов.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Певица Валерия выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена без макияжа.

«Еще одна бессонная ночь — переезд из Кирова в Ижевск. Сегодня десятый концерт тура», — подписала она фотографию.

Instagram @valeriya

Валерия призналась, что получает много радости от общения со зрителями. 51-летняя исполнительница поблагодарила поклонников за любовь, заверив всех во взаимности. В комментариях она уточнила, что не спит по ночам, поскольку это неудобно делать в машине.

При этом звезда и ее супруг продюсер Илья Пригожин не теряют чувства юмора, и с присущим им оптимизмом подтрунивают друг над другом по поводу своего хронического недосыпа.

Между тем, подписчики восхитились естественной красотой Валерии, подчеркнув, что ее внешности не вредит даже отсутствие сна.

«С таким графиком и так выглядеть… Вы — молодец!»

«Валерия такая естественная, молодец»;

«На вашу красоту бессонные ночи не влияют», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу Валерию сняли на видео в красном платье и ботфортах. Роликом поделился ее супруг Иосиф Пригожин.

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