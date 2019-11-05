В России занялись возвращением вытрезвителей

Госдума приняла в первом чтении проект закона о восстановлении в стране системы вытрезвителей. Инициаторы предлагают наделить полномочиями по организации спецучреждений регионы России и органы местного самоуправления.

Как уточняет РИА Новости, документ касается оказания помощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения, которые не нуждаются в медицинском вмешательстве. Создать подобные учреждения прежде не удавалось из-за правовой коллизии. Федеральное законодательство предписывает, что муниципальные учреждения создаются местной властью. При этом оказание помощи выпившим гражданам не отнесено к вопросам местного значения. Кроме того, неясно, какому ведомству должны подчиняться вытрезвители.

Новый законопроект призван исправить эти нестыковки. Депутаты и сенаторы внесли документ на рассмотрение нижней палаты парламента в мае текущего года. Принять его в первом чтении рекомендовал комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, а также комитет по охране здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты хотят приравнять вейпы к обычным сигаретам.