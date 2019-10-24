Вытрезвители могут снова появиться в России

Госдума сегодня в первом чтении должна была рассмотреть законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, но вопрос отложили на будущее.

А ведь тема резонансная. Упразднение этих медучреждений крайне негативно сказалось на общей крименогенной ситуации в стране. Теперь регионы могут получить право создавать их на базе муниципально-частного партнерства. В этом случае с людей, попавших в вытрезвители, будет взиматься плата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутаты хотят приравнять вейпы к обычным сигаретам.