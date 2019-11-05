«Возбуждает»: Водонаева в образе горячей кошечки раззадорила фанатов

Алена Водонаева продолжает отмечать Хэллоуин. В столице прошла вечеринка «After Halloween», на которой зажигали множество российских селебрити. Среди вип-гостей мероприятия модель встретила даже своих бывшего мужа и экс-любовника. Однако манекенщицу это не расстроило, ведь выглядела она просто сногсшибательно.

Для торжества звезда выбрала сплошной облегающий костюм с пятнистым «леопардовым» принтом, идентично окрашенную меховую шубку и такие же туфли-лодочки. Алена Водонаева опубликовала в Instagram видео, на котором исполнила соблазнительный эротичный танец. Модель выглядела на вечеринке настолько аутентично, что словам, которыми она сопроводила публикацию, было сложно поверить.

«Если бы мне было 20 лет, и я тусовалась бы, как Сатана (а все так и было), то мне бы понравилось. Но я давно не люблю толпу», — поделилась в подписи к посту знаменитость.

Instagram @alenavodonaeva

Видео горячей 37-летней Алены Водонаевой пришлось большинству подписчиков по вкусу. Фанаты одарили кумира множеством восхищенных искренних комментариев. Поклонники хвалили любимицу за сохранение прекрасной физической формы и чудесные внешние данные.

«Кайф, вот это кошечка! Возбуждает очень»;

«Бомбическая»;

«Киса, киса, киса!..»

«Очень крутой образ!» — написали фолловеры.

Однако не всем красочные кадры с хэллоуинской вечеринки пришлись по вкусу. Некоторым наряд и грим модели показались чересчур жуткими.

«Боже, Алена, очень страшно!» — заявил злопыхатель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева вскружила головы мужчинам пикантными фото с тортом.