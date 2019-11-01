«Вот это десертик!» Водонаева вскружила головы мужчинам пикантными фото с тортом

Алена Водонаева взбудоражила подписчиков Instagram серией пикантных снимков. На фотографиях модель позирует, держа в руках нежный тортик, украшенный глазурью и ягодами. Телеведущая выбрала для фотосессии откровенное мини-платье розового цвета с открытыми плечами и ультра-глубоким декольте. На фото звезда соблазнительно и маняще облизывает с пальчиков сладкий крем.

«На сахаре влетаем в эту осень. Кстати, торт безглютеновый и веганский», — рассказала знаменитость.

Instagram @alenavodonaeva

Поклонники 37-летней Алены Водонаевой восхитились эротичными «сладкими» кадрами. Всего за час снимки в нежно-розовой гамме набрали более шести тысяч лайков. Фанаты осыпали кумира комплиментами по поводу потрясающей внешности и невероятной женской энергетики. Пользователи соцсети отметили — модель смогла создать на фото непередаваемую атмосферу чувственности и секса.

«Разве с утра законно подобное публиковать?!»

«Вот это десертик!»

«Сладкая женщина»;

«Вишенка на торте», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева нескромно оголила упругие ягодицы.