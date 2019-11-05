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«Шедевры ювелирного искусства»: историк моды о драгоценностях Зыкиной, выставленных на аукцион

, 22:27 Эфирная новость 21

В начале декабря состоится аукцион, на котором желающие смогут приобрести предметы из ювелирной коллекции народной артистки СССР Людмилы Зыкиной и ее личные вещи.

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Фото, видео: ТАСС / Валентин Кузьмин, 5-tv.ru

В Москве на аукционе выставлена часть ювелирной коллекции певицы Людмилы Зыкиной. Это драгоценное собрание с непростой судьбой. За десятилетие, что прошло со дня смерти народной артистки, его несколько раз теряли и находили. Наследники боролись за право обладать дорогими украшениями. И на фоне постоянных пропаж поползли слухи, что некоторые ювелирные изделия и вовсе подделаны.

Теперь юридический вопрос о принадлежности коллекции решен, подтверждена также ее подлинность. Топовый лот — самые знаменитые серьги певицы, украшенные бриллиантами старинной огранки и сапфирами кабошон. В них певица запечатлена на множестве фотографий. Зыкина так и называла их — «мои серьги». Стартовая цена украшения — миллион рублей.

«Самый главный форматный признак Людмилы Георгиевны Зыкиной — это не ее платья и даже не роскошная прическа, а, конечно же, ее роскошные бижу, как говорят французы. Ее роскошные, даже не украшения, а драгоценности. Те лоты, которые выступают в качестве предметов для продажи, являют собой шедевры ювелирного искусства», — заявил историк моды Анатоль Вовк.

С молотка уйдет и уникальное колье из 127 природных бриллиантов. По семейному преданию, его Зыкиной подарил бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев. Среди лотов также другие украшения из белого и желтого золота, норковая шуба, пластинки из личной коллекции. Часть вырученных на аукционе средств родственники обещают потратить на то, чтобы увековечить память певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что племянники Зыкиной ненавидят помощницу покойной певицы.

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