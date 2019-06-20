«Терпеть ее не могу»: Племянники Зыкиной ненавидят помощницу покойной певицы

Несмотря на окончательный раздел внушительного наследства певицы и народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, конфликт между ее близкими людьми не утихает.

Племянница покойной артистки Екатерина Зыкина обвиняет бывшую помощницу тети Татьяну Свинкову в мошенничестве, пишет «СтарХит». По ее мнению, та работала у нее не бесплатно, да еще и заполучила одну из квартир.

Однако друзья певицы уверены: своей заботой Свинкова продлила артистке жизнь.

В свою очередь сама помощница заявляет, что 10 июня, в день рождения Людмилы Зыкиной, на стене дома, в котором она жила, установили мемориальную доску, однако на памятное мероприятие никто из родственников не явился, хотя тетя оставила им целое состояние и всегда заботилась о них при жизни.

«Я Татьяну терпеть не могу. Она — актриса и не бесплатно работала на тетю. Куда она квартиру дела? Нам наши квартиры не просто так дали, а продав папину. И, кстати, на открытии мемориала я была, просто, когда все ушли», — заявила племянница певицы Екатерина Зыкина.

В частности, они получили квартиры, драгоценности, государственные награды. Вместе с тем, Свинкова отметила, что не держит зла на семью Зыкиных.

Ранее подруга Людмилы Зыкиной рассказала о личной драме певицы.