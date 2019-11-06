  1. Пятый канал
  4. Предприимчивые петербуржцы разливали воду из-под крана в офисные кулеры

Предприимчивые петербуржцы разливали воду из-под крана в офисные кулеры

, 3:36 Эфирная новость 19

Роспотребнадзор Северной столицы обнаружил подпольный цех по поставке воды к аппаратам для розлива питьевой воды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / t14, 5-tv.ru

Не пить воду собственного производства было разумным правилом у сотрудников одного из петербургских предприятий. Потому как работали они, мягко говоря, в антисанитарных условиях, но на бутылки клеили этикетки про «серебряную» очистку и «свежесть горных ручьев».

Подпольные цеха по разливу воды, как правило, окружают крупные российские города. Угроза наказания — минимальна, а выгода — до 900%. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов провел собственное расследование. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России предложили принять закон о дезинфекции кулеров. Многие россияне даже не подозревают, что причиной отравления, отита, менингита — может стать грязная вода из кулера.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

4:33
Стриптиз и голые селфи: Тодоренко раскрыла секреты интимной жизни с Топаловым
4:06
Видео: Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка и ликера
3:36
Предприимчивые петербуржцы разливали воду из-под крана в офисные кулеры
3:05
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
2:38
Xiaomi представила свои первые умные часы
2:04
«Будто мясник резал» Звезда «Дома-2» хочет засудить «звездного» хирурга за изуродованную грудь

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев