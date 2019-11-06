Предприимчивые петербуржцы разливали воду из-под крана в офисные кулеры

Не пить воду собственного производства было разумным правилом у сотрудников одного из петербургских предприятий. Потому как работали они, мягко говоря, в антисанитарных условиях, но на бутылки клеили этикетки про «серебряную» очистку и «свежесть горных ручьев».

Подпольные цеха по разливу воды, как правило, окружают крупные российские города. Угроза наказания — минимальна, а выгода — до 900%. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов провел собственное расследование. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России предложили принять закон о дезинфекции кулеров. Многие россияне даже не подозревают, что причиной отравления, отита, менингита — может стать грязная вода из кулера.