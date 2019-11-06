Видео: Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка и ликера

Историческую ценность представляет алкоголь, найденный шведскими дайверами. Со дна Балтийского моря они подняли свыше 900 бутылок редкого французского коньяка и ликера, которые пролежали под водой более ста лет. А везли их на шведском судне из Франции в Россию.

Эксперты спорят, кому предназначался ценный груз, императору Николаю II или крупным российским торговцам. Судно должно было прибыть в Петербург в декабре 1916-го. Из-за сложной ледовой обстановки рейс перенесли. И пароход отправился к Невским берегам только в мае 1917-го. Но цели не достиг.

В районе Аландских остовов его остановила немецкая подводная лодка. Экипаж отпустили домой, а само судно затопили. В те времена алкоголь считался контрабандным товаром. Теперь российским и французским специалистам предстоит понять, пригодны ли для употребления напитки такой продолжительной выдержки. Во Франции эти марки коньяка и ликера уже давно не производят, так что раритеты могут представлять ценность для коллекционеров.

Между тем нам удалось узнать подробности уникальной находки на дне Балтийского моря — с борта затонувшего 100 лет назад судна подняли десятки ящиков с элитным алкоголем. Нашли их в нейтральных водах, поэтому на сокровища никто не может претендовать.

И это реально сокровища — стоимость одной бутылки вековой выдержки сотни тысяч рублей. И бутылок — сотни. И напиток в них «живой». В этом убедился корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые нашли объяснение, почему некоторые не могут устоять перед алкоголем.