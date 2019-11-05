«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев оценил претензии Киева к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов. Как написал украинский топ-менеджер в Facebook, для их обнуления нужны встречные шаги со стороны Москвы на сопоставимые суммы.

«Российская сторона предлагает „Нафтогазу“ „обнулить“ почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же Антимонопольному комитету Украины предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого — 22 миллиарда долларов — „понять и простить“. Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит „обнуление“ взаимных претензий?» — посетовал он.

При этом Коболев сопроводил свой пост в соцсети видеоклипом популярного российского комика и исполнителя Семена Слепакова с песней про Новый год, в котором «будет все наоборот».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что для заключения нового контракта на транзит голубого топлива все судебные споры должны быть полностью решены. Кроме того, президент РФ Владимир Путин назвал абсурдными предъявляемые «Газпрому» в арбитраже Стокгольма претензии и заявил, что необходимо обнулить все требования с обеих сторон.

Контракты на транзит газа на Украину истекают уже в конце декабря текущего года. К настоящему моменту вопрос либо об их продлении, либо о заключении новых договоров остается открытым.

5 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция президента РФ Владимира Путина относительно переговоров Москвы и Киева о транзите газа уже была озвучена и осталась неизменной, а «выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей».