  1. Пятый канал
  4. Кремль подтвердил неизменность позиции по транзиту газа через Украину

Кремль подтвердил неизменность позиции по транзиту газа через Украину

, 15:55 Видео 55

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «позиция Путина хорошо известна».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Jan Koller, 5-tv.ru

Позиция президента РФ Владимира Путина относительно переговоров Москвы и Киева о транзите газа уже была озвучена и осталась неизменной.

«С тех пор, как президент (Владимир) Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось, поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что «выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей».

В конце октября Путин в ходе пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что Москва готова обсуждать с Киевом как поставки газа по сниженным ценам, так и условия транзита через Незалежную. Российский лидер также назвал абсурдными претензии, предъявляемые «Газпрому» арбитражем Стокгольма, призвав обнулить требования с обеих сторон.

В преддверии зимы, 5 ноября украинские власти заявили о готовности прекратить транзит газа из России.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

16:38
В Приморье пьяный врач «скорой» приехав на вызов не смог спасти пациента
16:32
Директор певицы МакSим прокомментировала обвинения в неадекватном поведении
16:26
В Россию возвращаются вытрезвители
16:18
«Нарцисс!» Шаляпин одарил Цымбалюк-Романовскую дорогими мехами на камеру
16:10
Умер актер театра Et Cetera Петр Смидович
15:55
Кремль подтвердил неизменность позиции по транзиту газа через Украину

Сейчас читают

Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев