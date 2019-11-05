Кремль подтвердил неизменность позиции по транзиту газа через Украину

Позиция президента РФ Владимира Путина относительно переговоров Москвы и Киева о транзите газа уже была озвучена и осталась неизменной.

«С тех пор, как президент (Владимир) Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось, поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что «выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей».

В конце октября Путин в ходе пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что Москва готова обсуждать с Киевом как поставки газа по сниженным ценам, так и условия транзита через Незалежную. Российский лидер также назвал абсурдными претензии, предъявляемые «Газпрому» арбитражем Стокгольма, призвав обнулить требования с обеих сторон.

В преддверии зимы, 5 ноября украинские власти заявили о готовности прекратить транзит газа из России.