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  4. Видео: Группа Scorpions спела на фоне российского флага в столице

Видео: Группа Scorpions спела на фоне российского флага в столице

, 23:29 Видео 66

Легендарные немцы выступили в Москве спустя почти 55 лет с основания группы.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, Instagram @sergius_fd

В Москве состоялось масштабное шоу легендарной немецкой группы Scorpions. Во время выступления рок-музыкантов на столичном стадионе «ВТБ-Арена» на большом экране демонстрировался российский флаг. Коллектив приехал в Россию спустя почти 55 лет с момента основания.

Концерт рок-музыкантов начался с того, что фронтмен Клаус Майне по-русски обратился к многочисленным поклонникам.

«Добрый вечер, Москва. Как дела?» — поинтересовался немецкий вокалист.

Scorpions исполнили около 15 композиций из разных альбомов: Return to Forever, Animal Magnetism, Love at First Sting, в том числе, из Crazy World — культовой пластинке посвящен тур рок-группы. Это одиннадцатый студийный альбом коллектива, вышедший осенью 1990 года.

Огромный российский флаг появился за спинами музыкантов во время исполнения жизнеутверждающего трека Make It Real. А вот под лирическую любовную композицию Still Loving You фанаты зажгли сотни фонариков на смартфонах.

Scorpions выступят и в других российских городах: 7 ноября — в Северной столице; 10 ноября — в Воронеже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легендарные Scorpions обворожили петербургских билетерш.

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