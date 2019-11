Видео: Группа Scorpions спела на фоне российского флага в столице

В Москве состоялось масштабное шоу легендарной немецкой группы Scorpions. Во время выступления рок-музыкантов на столичном стадионе «ВТБ-Арена» на большом экране демонстрировался российский флаг. Коллектив приехал в Россию спустя почти 55 лет с момента основания.

Концерт рок-музыкантов начался с того, что фронтмен Клаус Майне по-русски обратился к многочисленным поклонникам.

«Добрый вечер, Москва. Как дела?» — поинтересовался немецкий вокалист.

Scorpions исполнили около 15 композиций из разных альбомов: Return to Forever, Animal Magnetism, Love at First Sting, в том числе, из Crazy World — культовой пластинке посвящен тур рок-группы. Это одиннадцатый студийный альбом коллектива, вышедший осенью 1990 года.

Огромный российский флаг появился за спинами музыкантов во время исполнения жизнеутверждающего трека Make It Real. А вот под лирическую любовную композицию Still Loving You фанаты зажгли сотни фонариков на смартфонах.

Scorpions выступят и в других российских городах: 7 ноября — в Северной столице; 10 ноября — в Воронеже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легендарные Scorpions обворожили петербургских билетерш.