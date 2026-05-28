Звезда «Молодежки» Жвакин и певица Лапина устроили гонки в центре Москвы

Актер Жвакин и певица Лапина ради съемок клипа устроили гонки в центре Москвы

Звезда сериала «Молодежка» Иван Жвакин и певица Анастасия Лапина устроили гонки в центре Москвы. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Артисты не нарушали закон. Их заезд был на закрытом участке дороги во время съемок клипа Лапиной. За кадром оба признались, что являются спокойными водителями, которые соблюдают правила дорожного движения и скоростной режим.

«Я всегда очень ответственно отношусь к вождению. Но в тот момент я полностью отдалась процессу и, признаюсь, немного увлеклась. Результат превзошел все ожидания — кадры получились невероятно эффектными», — поделилась впечатлениями певица.

