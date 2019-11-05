Red Dead Redemption 2 вышла на ПК: игра вылетает и пугает системными требованиями

Компания Rockstar Games выпустила версию своей видеоигры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров (ПК). Игру можно приобрести в официальном лаунчере Rockstar.

Проект оказался весьма требователен к железу. Даже мощнейшая на данный момент видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить частоту обновления кадров на уровне 60 FPS в разрешении 4К (3840 на 2160 точек) при максимальных настройках графики. Это даже при том, что в игре нет поддержки технологии трассировки лучей (RTX), уточняет «Игромания».

Издание также пишет, что владельцы ПК столкнулись с проблемами при запуске Red Dead Redemption 2. Так, лаунчер Rockstar на старте нередко выдает сообщение: «Игра неожиданно закрылась». В самой игре может начаться бесконечная загрузка. Если эти неприятности все-таки минуют геймера, то ему в любой момент грозит вылет на рабочий стол.

Ранее 5-tv.ru выпускал полный и критический обзор на Red Dead Redemption 2, сделанный Павлом Лекаторчуком. Версия игры для консолей вышла в 2018 году и завоевала множество наград.