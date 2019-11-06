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  4. Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

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6 ноября многим знакам зодиака придется изменить отношение к работе. Для некоторых настало время отвлечься от чужих проблем и подумать о себе.

Фото: 5-tv.ru

Тельцы, сделайте акцент на неформальном общении с коллегами. Львы могут праздновать победу — хорошие новости ожидаются в первой половине дня. Рыбам нужно посвятить 6 ноября по-настоящему важным и любимым делам.

♈ Овен

Успешность этого дня будет сильно зависеть от приверженности Овнов своим целям. Другими словами, вы получите 100% успеха, если отдадитесь делу на все 100%. Звезды рекомендуют Овнам быть последовательными и не избегать рутины.

Космический совет: будьте преданы своим целям и последовательны в своих усилиях.

♉ Телец

Тельцам 6 ноября тоже стоит задуматься о работе. Точнее, о своем отношении к ней. Чтобы быстрее достичь нужных результатов, вам нужно сосредоточиться на сотрудничестве с коллегами, а не конкуренции. Лучше всего для сближения с ними подойдет неформальное общение. Подойдите к беседе без предубеждений.

Космический совет: на время перестаньте относиться к коллегам, как к конкурентам. Поговорите с ними.

♊ Близнецы

От Близнецов сегодня любая работа будет требовать больших усилий. Чтобы пережить этот день, звезды рекомендуют выбрать путь наименьшего сопротивления. Однако эту рекомендацию нельзя воспринимать как разрешение сдаться усталости — нужно продолжать трудиться, но в режиме энергосбережения.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть, но не сдавайтесь.

♋ Рак

Ракам 6 ноября стоит вспомнить о собственном счастье. В этот день нужно помнить об отсутствии возможности подчинить себе жизнь других людей и отвлечься от чужих проблем. Занять освободившееся время лучше всего заботой о себе.

Космический совет: отпустите чужие проблемы и займитесь собой.

♌ Лев

Львов сегодня могут ждать новости о долгожданном успехе. Повод начать праздновать прорыв может появится в самом начале дня, так что готовьте шампанское. Звезды рекомендуют вам во время праздника не присваивать все заслуги себе, а отметить вклад каждого члена команды.

Космический совет: отпразднуйте победу, но не забывайте о чужом вкладе.

♍ Дева

Девы сегодня могут во всей красе проявить свою многозадачность. Звезды напоминают вам, что нельзя недооценивать свой потенциал. Преодолейте собственные барьеры, и тогда вы удивитесь своей внутренней силе.

Космический совет: составьте список того, что у вас хорошо получается, и прикрепите его к рабочему столу.

♎ Весы

Оцените ситуацию со стороны, Весы. Представьте себя сторонним наблюдателем за собственной жизнью и драмой. Помните, что вашей целью должны быть в первую очередь мир и гармония, а уже затем — все остальное.

Космический совет: абстрагируйтесь от проблем, посмотрите на них с другой стороны.

♏ Скорпион

Скорпионы, причиной вашего беспокойства 6 ноября может стать требовательный начальник. Звезды рекомендуют вам планировать все свои шаги, чтобы не оставить ему возможностей для критики. Получив претензию, не стесняйтесь задавать вопросы, чтобы разобраться в ситуации.

Космический совет: проявите внимательность к деталям, сегодня она не будет лишней.

♐ Стрелец

Стрельцам нужно приложить усилия, чтобы взять свои мысли под контроль. Вам понадобится дисциплина 6 ноября, чтобы справиться со всеми задачами. Также в этот день звезды рекомендуют вам серьезнее отнестись к правильному питанию.

Космический совет: соберитесь, помните о дисциплине.

♑ Козерог

Страх и беспокойство в этот день, скорее всего, связаны с непониманием того, что именно нужно делать. На этом этапе лучше не принимать поспешных решений. Козероги, дайте себе больше времени, чтобы разобраться в ситуации.

Космический совет: не спешите, это может привести к ненужным ошибкам.

♒ Водолей

Водолеям звезды сулят день, подводящий итоги прошлой работы. Если вы были усердны, то 6 ноября вас ждет награда. Если же справиться со всеми делами что-то помешало, будьте готовы к возможным неприятностям. Возможно, стоит задуматься о привлечении помощи со стороны.

Космический совет: помните о законах кармы.

♊ Рыбы

Рыбы, займитесь сегодня работой, которую считаете по-настоящему важной. Каждую секунду нужно отдать делу, которое вызывает у вас наибольшую любовь и страсть. Обратите внимание на великое, а не только на финансовые перспективы. Приверженность такому делу сегодня обещает принести большие плоды.

Космический совет: посвятите себя любимому делу.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября.

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