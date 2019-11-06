Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Тельцы, сделайте акцент на неформальном общении с коллегами. Львы могут праздновать победу — хорошие новости ожидаются в первой половине дня. Рыбам нужно посвятить 6 ноября по-настоящему важным и любимым делам.

♈ Овен

Успешность этого дня будет сильно зависеть от приверженности Овнов своим целям. Другими словами, вы получите 100% успеха, если отдадитесь делу на все 100%. Звезды рекомендуют Овнам быть последовательными и не избегать рутины.

Космический совет: будьте преданы своим целям и последовательны в своих усилиях.

♉ Телец

Тельцам 6 ноября тоже стоит задуматься о работе. Точнее, о своем отношении к ней. Чтобы быстрее достичь нужных результатов, вам нужно сосредоточиться на сотрудничестве с коллегами, а не конкуренции. Лучше всего для сближения с ними подойдет неформальное общение. Подойдите к беседе без предубеждений.

Космический совет: на время перестаньте относиться к коллегам, как к конкурентам. Поговорите с ними.

♊ Близнецы

От Близнецов сегодня любая работа будет требовать больших усилий. Чтобы пережить этот день, звезды рекомендуют выбрать путь наименьшего сопротивления. Однако эту рекомендацию нельзя воспринимать как разрешение сдаться усталости — нужно продолжать трудиться, но в режиме энергосбережения.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть, но не сдавайтесь.

♋ Рак

Ракам 6 ноября стоит вспомнить о собственном счастье. В этот день нужно помнить об отсутствии возможности подчинить себе жизнь других людей и отвлечься от чужих проблем. Занять освободившееся время лучше всего заботой о себе.

Космический совет: отпустите чужие проблемы и займитесь собой.