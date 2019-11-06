МВД: Сбивший насмерть юношу на трассе под Ростовом оказался полицейским

В Ростовской области задержан полицейский, подозреваемый в циничном преступлении. По предварительным данным МВД, на трассе Ростов — Азов майор сбил человека насмерть. Тело спрятал в лесу. И как ни в чем не бывало отправился в служебную командировку.

Накануне тело убитого обнаружили и опознали. Это 22-летний Руслан Попов, пропавший без вести еще 2 ноября. По записям с камер наблюдения установлено, что в момент наезда он шел по обочине дороги. Майора полиции уже уволили из органов, сейчас он дает показания в Следственном комитете.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности жуткого ДТП в Ростовской области.