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  4. МВД: Сбивший насмерть юношу на трассе под Ростовом оказался полицейским

МВД: Сбивший насмерть юношу на трассе под Ростовом оказался полицейским

, 6:46 Эфирная новость 83

По предварительным данным, водитель, находившийся за рулем Mercedes, сбил молодого человека на трассе, после чего спрятал тело погибшего и скрылся с места аварии.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

В Ростовской области задержан полицейский, подозреваемый в циничном преступлении. По предварительным данным МВД, на трассе Ростов — Азов майор сбил человека насмерть. Тело спрятал в лесу. И как ни в чем не бывало отправился в служебную командировку.

Накануне тело убитого обнаружили и опознали. Это 22-летний Руслан Попов, пропавший без вести еще 2 ноября. По записям с камер наблюдения установлено, что в момент наезда он шел по обочине дороги. Майора полиции уже уволили из органов, сейчас он дает показания в Следственном комитете.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности жуткого ДТП в Ростовской области.

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