Видео: В Ираке продолжаются массовые протесты

В Ираке с каждым часом увеличивается число митингующих. В центре Багдада уже стали взрывать гранаты. Но пока, как сообщили в полиции, только шумовые — поэтому обошлось без жертв. Одна из них разорвалась возле моста, который ведет в правительственный квартал. Его круглосуточно блокируют протестующие.

В основном же, манифестанты скопились на главной площади города Тахрир. Массовые акции протеста продолжаются в Ираке с начала октября. Люди требуют разобраться с коррупцией и безработицей. А местные власти — призывают уйти в отставку. В столкновениях с полицией и военными уже погибли больше 250 человек. Пострадавших — несколько тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из-за протестов в Багдаде был введен комендантский час.