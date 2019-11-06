  1. Пятый канал
  4. Видео: В Ираке продолжаются массовые протесты

Видео: В Ираке продолжаются массовые протесты

, 10:27 Эфирная новость 21

Сотрудники полиции для разгона митингующих начали взрывать шумовые гранаты.

Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah, 5-tv.ru

В Ираке с каждым часом увеличивается число митингующих. В центре Багдада уже стали взрывать гранаты. Но пока, как сообщили в полиции, только шумовые — поэтому обошлось без жертв. Одна из них разорвалась возле моста, который ведет в правительственный квартал. Его круглосуточно блокируют протестующие.

В основном же, манифестанты скопились на главной площади города Тахрир. Массовые акции протеста продолжаются в Ираке с начала октября. Люди требуют разобраться с коррупцией и безработицей. А местные власти — призывают уйти в отставку. В столкновениях с полицией и военными уже погибли больше 250 человек. Пострадавших — несколько тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из-за протестов в Багдаде был введен комендантский час.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

10:53
В Петербурге стремительно разрушается Петропавловская крепость
10:41
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
10:36
Видео: дочь Витаса сразила жюри китайского шоу талантов пением и нунчаками
10:28
Комитет нацбезобасности Таджикистана: на погранзаставу напали боевики ИГ*
10:27
Видео: В Ираке продолжаются массовые протесты
10:15
Видео: генетики назвали новую опасность курения

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев