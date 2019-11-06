«Я ни в чем не виновата»: что Вележева и ее семья говорят о конфликте в самолете

Актриса Лидия Вележева и члены ее семьи стали гостями одного из популярнейших ток-шоу на федеральном телеканале. Темой передачи был конфликт на борту самолета, с которого полиция вывела артистку силой.

Младший сын знаменитости Дмитрий Гуськов рассказал, что не верит в версию о дебоше на борту лайнера. По словам молодого человека, его матери не свойственно агрессивное поведение.

Муж Вележевой, Алексей Гуськов, уверен, что в происшествии виновата авиакомпания. Она якобы пытается «повесить» на актрису вину за задержку вылета, которая произошла из-за технической неисправности.

Супруг актрисы подтвердил, что Лидия действительно выпила бокал игристого вина перед вылетом. Спиртное ей подали стюардессы уже на борту самолета. Также Гуськов показал фотографии, на которых Вележева запечатлена с множественными гематомами. По его словам, синяки появились после контакта с полицейскими.

«Я пришла на эту передачу, потому что я попала в странную, непривычную ситуацию, ситуацию неправды. Я ни в чем не виновата, на моем месте может быть любой человек», — цитируют Дни.ру последовавшее заявление самой Вележевой.

Во время беседы она приподняла подол юбки, показав бедро в кровоподтеках. Актриса потребовала от авиаперевозчика публичных извинений и компенсации затрат, которые понесла из-за снятия с рейса.

Как сообщал 5-tv.ru, Лидия Вележева летела из Москвы в Тель-Авив. Оттуда она собиралась отправиться Нетанию, где у нее было запланировано выступление. В итоге спектакль прошел без нее.