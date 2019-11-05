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  4. Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок фильма «Вечные»

Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок фильма «Вечные»

, 10:30 350

Съемки картины Marvel, рассказывающей о расах могущественных существ, проходят на Канарских островах.

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Актриса Анджелина Джоли была в срочном порядке эвакуирована со съемочной площадки фильма Marvel «Вечные» на Канарских островах, рассказывающего о расах могущественных существ, сообщает таблоид The Sun.

Рабочий процесс был прерван из-за внезапно возникшей угрозы безопасности. Прямо на месте съемок была обнаружена мина, оставшаяся, предположительно, со времен Второй мировой войны.

«Это было ужасно — мина лежала там нетронутой в течение десятилетий, но кто знает, что могло бы произойти, если бы ее потревожили. К счастью, эксперты справились с этим», — цитирует издание собственный источник.

Актерскую группу, в числе которой кроме Анджелины Джоли был и Ричард Мэддэн, экстренно увезли с площадки на время обезвреживания боеприпаса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джоли запретила дочери видеться с Брэдом Питтом.

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