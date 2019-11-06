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В Колумбии оползень сошел на автобус с людьми

, 12:24 Эфирная новость 9

Пассажирский автобус двигался по горной дороге, когда на него сошел поток грязи и камней.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru

Один человек погиб и 16 ранены в результате крупной аварии в центре Колумбии.

На пассажирский автобус, который ехал по горной дороге, внезапно сошел оползень. Из-за этого машина перевернулась. На месте происшествия сейчас работают медики — пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницы.

Спасатели в настоящее время разбирают обломки автобуса — не исключено, что в них могут находиться люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жертвами схода оползня в Колумбии весной этого года в поселке на западе страны стали 19 человек. Еще пятеро доставлены в больницы с различными травмами. 

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