В Колумбии оползень сошел на автобус с людьми

Один человек погиб и 16 ранены в результате крупной аварии в центре Колумбии.

На пассажирский автобус, который ехал по горной дороге, внезапно сошел оползень. Из-за этого машина перевернулась. На месте происшествия сейчас работают медики — пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницы.

Спасатели в настоящее время разбирают обломки автобуса — не исключено, что в них могут находиться люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жертвами схода оползня в Колумбии весной этого года в поселке на западе страны стали 19 человек. Еще пятеро доставлены в больницы с различными травмами.