Отец Меган Маркл вышел под залог по делу о детской порнографии

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 15 0

Мужчину вернули в пансионат для престарелых во Флориде,

Отца Меган Маркл освободили под залог

Фото: www.globallookpress.com/Gb News

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Томас Маркл-старший, отец жены принца Гарри Меган Маркл, освобожден под залог. Он проходит обвиняемым по делу о хранении детской порнографии в США. Об этом пишет People со ссылкой на суд.

В пятницу ФБР подтвердило арест Маркла-старшего и предъявление ему обвинения. При признании вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По словам судебного секретаря, Томаса выпустили под залог и вернули в пансионат для престарелых во Флориде, где его ранее взяли под стражу.

Собеседник People сообщил, что Маркл-старший вину не признал.

Отца герцогини Сассекской Меган Маркл, 82-летнего Томаса Маркла, задержали сотрудники ФБР в доме престарелых во Флориде. Его подозревают в хранении запрещенных материалов с сексуализированным насилием над детьми, сообщают Daily Mail и New York Post.

Поводом для расследования стали сведения, полученные после обращения сына Маркла, Томаса-младшего, в полицию Филиппин. В октябре он сообщил правоохранителям о материалах, обнаруженных среди вещей отца. По данным филиппинских властей, переданные следователям электронные носители содержали большое количество изображений и видеозапись с участием детей.

Сам Томас Маркл обвинения отрицает и называет их ложью. Его дочь Саманта также выступила в защиту отца, обвинив брата в распространении недостоверных сведений ради денег.

Томас Маркл в прошлом работал художником по свету в Голливуде и дважды становился лауреатом телевизионной премии «Эмми». Его дочь Меган Маркл в 2018 году вышла замуж за британского принца Гарри, а в 2020 году супруги отказались от исполнения обязанностей членов британской королевской семьи.

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