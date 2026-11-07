Финляндия готовит новые ограничения на въезд для россиян

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 31 0

Под удар могут попасть спортсмены и деятели культуры.

Финляндия ужесточит правила въезда для россиян

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Министерство иностранных дел Финляндии готовит дополнительные меры по ограничению въезда граждан России. Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо в беседе с телеканалом MTV Uutiset.

Орпо сообщил, что новые ограничения могут затронуть спортсменов. По его словам, в текущей ситуации было бы проще «вообще не разрешать россиянам въезжать в Финляндию». Премьер-министр напомнил, что ограничения постепенно расширяются с февраля 2022 года, а решение по новым запретам будет принято в сжатые сроки.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в своем профиле в соцсети X написала, что внешнеполитическое ведомство готовит предложение по быстрому внесению изменений в резолюцию правительства о въезде россиян.

Ожидается, что новые меры будут введены на фоне предстоящих в стране спортивных мероприятий. По данным телеканала Yle, уже на следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых должны принять участие российские игроки. Кроме того, с 20 по 21 ноября в столице состоятся соревнования по фигурному катанию, а с 27 по 29 ноября на горнолыжном курорте Рука пройдут лыжные гонки на Кубок мира. Везде ожидаются российские спортсмены.

Финляндия ввела первые ограничения на въезд для граждан России еще в феврале 2022 года. Позже власти страны полностью закрыли границы для российских туристов. Исключения сделали лишь для отдельных категорий граждан: членов семей граждан Финляндии, владельцев вида на жительство и лиц с гуманитарными причинами для поездки.

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